Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
06.02.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 54,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Imposante Daten des Gerinnungshemmers in der Schlaganfall-Prävention hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb James Quigley am Freitag. Sie stellten für ihn fast den optimalen Ausgang dar und untermauerten die starken Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Bayer
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,54
|-1,61%
