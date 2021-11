ANALYSE-FLASH: Goldman belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autobauer habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die Finanzsparte und den frei verfügbaren Barmittelzufluss./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben