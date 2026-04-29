ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST

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