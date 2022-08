ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe sich ordentlich geschlagen und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu komme ein zuversichtlicher Ausblick./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 07:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben