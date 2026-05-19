Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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19.05.2026 12:37:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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