E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
25.02.2026 10:53:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 19 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon (EON SE) mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei solide, liege allerdings unter den Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
