LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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19.03.2026 14:07:38

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LANXESS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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