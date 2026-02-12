Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 71 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|57,49
|1,16%
