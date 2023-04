ANALYSE-FLASH: Goldman belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 239 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 239 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe die Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) solide übertroffen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Zivil-Ersatzteilgeschäft dürfte angetrieben haben und dies sei auch ein positives Zeichen für SAFRAN. Die Frage sei aber, warum MTU die Prognose nicht erhöht habe./ajx/zb

