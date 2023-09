ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nemetschek auf 'Neutral' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Während der Communacopia + Technology-Konferenz habe Finanzchefin Louise Öfverström darüber informiert, dass die Umstellung auf Abonnements beim auf die Bauindustrie ausgerichteten Software-Konzern weiter planmäßig verlaufe, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings belaste die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit - insbesondere in Kontinentaleuropa - das Design-Segment./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 02:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

