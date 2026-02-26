NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.02.2026 08:33:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.02.26