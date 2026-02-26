NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 08:33:38

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

