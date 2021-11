ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Salesforce vor den am 30.11. nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Analyst Kash Rangan rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem weiteren soliden Jahresviertel des Software-Herstellers. Das allgemeine Nachfrageumfeld sei intakt. Salesforce sei gut aufgestellt, um vom langfristigen Schub zu profitieren, der die Anstrengungen in Richtung eines digitales Wandels durch alle Branchen hinweg untermauere./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 19:21 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / PST