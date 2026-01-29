SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

29.01.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 320 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Zahlen mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern, schrieb er am Donnerstag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

