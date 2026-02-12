Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

12.02.2026 10:19:38

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 264 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Technologiekonzerns Siemens mit einem Kursziel von 264 Euro auf "Buy"belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals dürfte der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Daniela Costa am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.02.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Siemens Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 250,95 -4,07% Siemens AG

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
