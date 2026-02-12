Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
12.02.2026 10:19:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 264 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Technologiekonzerns Siemens mit einem Kursziel von 264 Euro auf "Buy"belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals dürfte der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Daniela Costa am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Siemens AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.