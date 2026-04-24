Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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24.04.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 185 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Geschäft mit Netz-Infrastruktur sei deutlich besser gelaufen als gedacht, schrieb Ajay Patel am Donnerstagabend nach den Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal. Auch der Cashflow sei sehr stark gewesen, was zur Erhöhung der Jahresziele geführt habe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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