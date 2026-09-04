Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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04.09.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 85 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Andrew Lee sieht in seiner Branchenanalyse vom Freitag einen deutlichen Wandel in den Ertragsperspektiven bei den Briten, deren Aktien sich folglich überdurchschnittlich entwickeln dürften. Der Experte traut Vodafone auf Sicht von drei Jahren eine stärkere Verbesserung der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) als anderen. Man komme von einer niedrigen Basis, sodass die prozentuale Veränderung besonders hoch ausfallen dürfte./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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17:58
|Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt letztendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
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15:58
|Verluste in London: FTSE 100 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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10:04
|ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence (dpa-AFX)
|
10:03
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,45
|2,11%
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