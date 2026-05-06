AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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06.05.2026 10:49:38

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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