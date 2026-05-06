AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
06.05.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar (dpa-AFX)
|
09:02
|AKTIE IM FOKUS: AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlen (dpa-AFX)
|
08:35
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar (dpa-AFX)
|
08:35
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)