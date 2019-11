ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Evonik um zwei Stufen auf 'Buy' - Ziel 29,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Evonik um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 29,60 Euro angehoben. Ein durch das Kieselsäure-Geschäft und eine allgemeinere konjunkturelle Verlangsamung verursachter Ertragsrückgang sei mittlerweile im Konsensschätzungen berücksichtigt, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sehe nun Potenzial für positive Überraschungen im Jahr 2020./tih/zb

