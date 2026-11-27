Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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27.11.2026 14:30:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Fresenius SE auf 'Buy' - Biopharma-Berechenbarkeit
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 52 auf 67 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Biopharma-Geschäft der Bad Homburger sei immer besser berechenbar, schrieb Richard Felton am Freitag in seiner Kaufempfehlung. Biosimilars, also Nachahmerpräparate biologischer Arzneimittel, böten immense Wachstumschancen. Fresenius lege den Grundstein für immense Zuwächse bis in die nächste Dekade hinein./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 03:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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