ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gea Group (GEA) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 30 Euro angehoben. Nach sieben Gewinnwarnungen in drei Jahren sei der Graphitspezialist nun an einem Umkehrpunkt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der bereinigte Gewinn (Ebit) dürfte in diesem Jahr einen Boden finden. Der Experte rechnet mit einem Gewinnwachstum von 20 Prozent pro Jahr bis 2022. Damit würde Gea zu den Klassenbesten in der Branche der europäischen Industriegüterhersteller zählen./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

