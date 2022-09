ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Grand City Properties von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 13,90 auf 12,60 Euro gesenkt. Nach dem zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung erscheine ihm die Aktie nun attraktiv, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Kursverluste seien einer negativen Korrelation deutscher Immobilienwerte und Anleihenrenditen geschuldet gewesen. Mit Blick auf Wohnimmobilien sehe er nun aber weniger Risiken in puncto Wertverluste./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 21:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

