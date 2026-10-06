Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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06.10.2026 09:34:39
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 79 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel (Henkel vz) von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 79 Euro angehoben. Die Dynamik im Klebstoffgeschäft sollte anhalten und beinhalte Potenzial für den Ausblick, schrieben die Analysten am Dienstag. Das zunehmende Engagement im Haarpflegebereich unterstütze zudem das Wachstum im Geschäft mit Endverbrauchern. Zur Hochstufung verwiesen die Experten auf die angesichts der robusten Umsatzentwicklung günstige Bewertung./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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17:58
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12:26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 79 Euro (dpa-AFX)
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09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|73,18
|2,01%
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