Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|
01.10.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 25 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 21 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alberto Gandolfi traut den Spaniern bis 2031 im Durchschnitt zweistelliges Wachstum pro Jahr zu, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Strombranche boome in Europa angesichts immer höherer Nachfrage durch Elektrifizierung und KI-Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,42
|-0,49%