Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|
27.03.2026 13:02:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 6,90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
27.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 6,90 Euro (dpa-AFX)
|
27.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)