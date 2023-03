ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Pirelli auf 'Neutral' - 'Margenprognose konservativ'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Pirelli (PirelliC SiApA) von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,20 auf 4,80 Euro angehoben. Die jüngst von dem italienischen Reifenhersteller für 2023 bekannt gegebene Margenprognose von 14 bis 14,5 Prozent halte er vor dem Hintergrund der ebenfalls ausgegebenen Preis/Mix-Prognose für konservativ, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Pirellis fortgesetzte High-Value-Strategie sollte eine überdurchschnittliche Entwicklung des Produktmix und der Volumina im Vergleich zum breiten Markt unterstützen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 04:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

