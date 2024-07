ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Spotify auf 'Buy' - Ziel auf 425 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Spotify von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 425 US-Dollar angehoben. Der Musik-Streaminganbieter sei weltweit der klare Marktführer und werde seine Größenvorteile und seine Kundenbasis zu nutzen wissen, schrieb Analyst Eric Sheridan am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Dynamik bei Margen und Free Cashflow werde im zweiten Halbjahr und 2025 noch anziehen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 18:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

