ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Valeo auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Valeo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestünden keine Risiken mehr mit Blick auf die Bewertung und die Schätzungen für den Autozulieferer, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Ziele für das laufende Jahr sei das Unternehmen auf gutem Wege, das Aufwärtspotenzial für die Profitabilität im kommenden Jahr halte sich aber in Grenzen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 12:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------