Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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30.04.2026 09:19:39

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan hob am Donnerstag seine Schätzungen angesichts des Quartalsberichts und der Kommentare des Managements an. Der Internetriese setze auf Investitionen, um seine Führungsrolle zu untermauern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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