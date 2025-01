ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Apple auf 294 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 280 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des iPhone-Herstellers habe die Erwartungen erfüllt, das operative Ergebnis (Ebit) habe sie übertroffen, schrieb Analyst Michael Ng in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben