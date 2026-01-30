Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

30.01.2026 09:37:39

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Apple auf 330 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze mit dem iPhone und die Marge hätten im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Ng in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auch der Ausblick sei stark, allerdings bleibe der Kostenanstieg eine Belastung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
30.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 219,20 1,58% Apple Inc.

22:43 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
22:39 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufe