AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
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06.07.2026 16:40:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Auto1 auf 36,50 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AUTO1 von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet mit über dem Konsens liegenden Verkaufszahlen bei Autohero, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Juli schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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