AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 16:40:38

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Auto1 auf 36,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AUTO1 von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet mit über dem Konsens liegenden Verkaufszahlen bei Autohero, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Juli schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
08:27 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 25,76 2,22% AUTO1

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen