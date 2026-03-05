Broadcom Aktie

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

05.03.2026 14:00:40

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe einen sehr starken Ausblick gegeben, schrieb James Schneider in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Antworten des Managements auf drängende Anlegerfragen dürften die Aktien antreiben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

05.03.26 Broadcom Overweight Barclays Capital
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

