Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
05.03.2026 14:00:40
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe einen sehr starken Ausblick gegeben, schrieb James Schneider in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Antworten des Managements auf drängende Anlegerfragen dürften die Aktien antreiben./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Broadcom
|05.03.26
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|285,55
|4,62%
