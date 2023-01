ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Commerzbank auf 11 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 10,70 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Institut dürfte sein Ergebnisziel vom mehr als einer Milliarde Euro im vergangenen Jahr erreicht haben, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anstehenden Schlussquartalszahlen. Er geht von 1,3 Milliarden Euro aus./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

