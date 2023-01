ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Eon auf 11,35 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 10,75 auf 11,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der im Vorjahr ausgelösten Energiekrise dürfte das Schlimmste überstanden sein, titelte Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Für die europäischen Versorger sollte sich das Risiko der Liefertätigkeit im laufenden Jahr deutlich verringern. Niedrigere Beschaffungskosten könnten auch zu einer Ausweitung der Liefermargen für 2023 führen. Dies könnte sich insbesondere für Enel und Eon, die größten europäischen Stromlieferanten, als positiv erweisen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 02:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

