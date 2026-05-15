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15.05.2026 10:34:38

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Eon auf 24 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung dürfte sich fortsetzen, schrieb Alberto Gandolfi am Freitag. Er setzt dabei auf zweistelliges Wachstum im wichtigsten Bereich Energienetze und weiter steigende Gewinnerwartungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:07 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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