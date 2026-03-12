Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|
12.03.2026 08:34:39
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|52,34
|-1,10%
