WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

12.03.2026 08:34:39

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

12.03.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Inditex Kaufen DZ BANK
11.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 52,34 -1,10% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

