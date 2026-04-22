Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
22.04.2026 07:19:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Infineon auf 53 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval ging am Mittwoch auf die wichtigsten Fragen der Anleger vor dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal am 6. Mai ein. Interessant sei insbesondere, ob sich die Nachfrage aus Autobranche und Industrie tatsächlich gebessert habe, wie nach dem ersten Quartal avisiert. Zudem stünden Signale zum Einfluss der jüngsten geopolitischen Ereignisse im Fokus. Für sein Kursziel setzte Duval einen etwas höheren Bewertungsmaßstab an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Infineon AG
|22.04.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|Infineon AG
|53,41
|1,56%