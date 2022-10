ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für LVMH auf 820 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 780 auf 820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich Mode und Lederwaren hätten die Franzosen sehr positiv überrascht, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Dienstagabend nach den Quartalsumsätzen./ag/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------