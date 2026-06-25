Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
25.06.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Micron auf 1100 Dollar - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron (Micron Technology) von 900 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. James Schneider attestierte dem Chip- und KI-Konzern ein sehr starkes Quartal. Positiv seien vor allem die erzielten strategischen Vertragsabschlüsse, die die Umsatzerwartungen noch stärker absicherten, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei nun etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen in trockenen Tüchern. Chancen und Risiken der Aktie hält er augenblicklich allerdings für ausgeglichen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
22:34
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19:57
|ROUNDUP 3: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug (dpa-AFX)
|
18:02
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17:00
|Micron Technology-Aktie auf Rekordhoch: Gewinn vervielfacht - Umsatz schießt in neue Höhen (finanzen.at)
|
16:03
|ROUNDUP 2: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug (dpa-AFX)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:29
|MARKT USA/Micron-Zahlen dürften für gute Börsenstimmung sorgen (Dow Jones)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|14:49
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|14:49
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|14:49
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|07:42
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|1 053,80
|16,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.