Nordea AB Aktie

Nordea AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911244 / ISIN: SE0000427361

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 15:02:38

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nordea auf 18,25 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea (Nordea Bank Abp Registered) von 18 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens sieht für das dritte Quartal einige begünstigende Faktoren für den Überschuss gegenüber dem Vorquartal, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Wettbewerb belaste aber weiter die Profitabilität und höhere Zinsen am kurzen Ende trieben die Kosten hoch. Die Expertin kappte ihre Ergebnisprognose für 2026 ein wenig und erhöhte sie für die Folgejahre um bis zu 3 Prozent./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordea AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,08 0,59% Nordea Bank Abp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:17 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
10:13 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen