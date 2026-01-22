Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915

22.01.2026 12:04:38

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Novo Nordisk auf 436 Kronen - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

