NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.08.2026 09:34:40
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für NVIDIA von 285 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe mit einem starken Ausblick auf das Jahr 2027 die bereits ambitionierten Markterwartungen klar getoppt, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Man habe die größten Optimisten bestätigt. Schneider sieht nun einen klareren Weg für eine Outperformance der Aktien in den kommenden Monaten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 21:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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