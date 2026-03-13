RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
13.03.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu RWE AG St.
|13.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,04
|3,15%
