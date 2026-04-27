RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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27.04.2026 11:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 68 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi beschäftigte sich in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse mit dem Thema Energiesicherheit. Europas Versorger stünden im Kern der Elektrifizierung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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