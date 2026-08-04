Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
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04.08.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Schneider Electric auf 352 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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