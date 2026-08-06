ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Springer Nature auf 26 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BST

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