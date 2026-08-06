Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
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06.08.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Springer Nature auf 26 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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