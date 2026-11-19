Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
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19.11.2026 15:04:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Talanx auf 144 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 142 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Versicherers an. Seine Ergebnisprognosen von 2027 bis 2030 steigen um durchschnittlich 1,5 Prozent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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