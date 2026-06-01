Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
01.06.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Vonovia auf 34,30 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE) von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
