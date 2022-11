ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Vonovia auf 'Conviction Buy List' - Ziel 33,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 33,30 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Ziele für 2023 lägen aber tiefer als er gedacht habe./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben