ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Alstom auf 'Neutral' und Ziel auf 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alstom angesichts des jüngsten Kapitalmarkttages von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 38 Euro gesenkt. Analystin Daniela Costa konstatierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Liquiditätsentwicklung (Free Cashflow) einen Mangel an Berechenbarkeit. Sie habe unterschätzt, wie viel Betriebskapital der französische Bahntechnikkonzern bereits in dem sehr frühen Stadium der Integration der Zugsparte von Bombardier einsetzen müsse./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 21:34 / BST

